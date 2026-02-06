Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Rektör Keleş mesajında, '6 Şubat 2023 tarihinde ortaya çıkan ve esas olarak Adıyaman olmak üzere 11 ilimizi derinden sarsan deprem felaketinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle, saygı ve özlemle anıyoruz. Asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan bu büyük acı, ilk günkü tazeliğiyle yüreğimizdeki yerini korumaktadır' ifadelerine yer verdi.

Mesajında Adıyaman Üniversitesi olarak depremin yol açtığı kayıpların manevi ve toplumsal etkilerini de vurgulayan Prof. Dr. Keleş, 'Adıyaman Üniversitesi olarak bu elim afette kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını taşımaya devam ediyoruz. Şehrimiz fiziki olarak değil, manevi olarak da büyük bir yıkıma uğramış; Adıyaman adeta ortak bir yas konumuna dönüşmüştür' ifadelerini kullandı.

Rektör Keleş, depremin ardından alınması gereken derslere ve dayanışma sorumluluğuna da değinerek, 'Bu büyük acıyı yalnızca bir matem olarak unutmamak, ders almak ve daha sağlam temeller üzerine inşa etmek yönünde ortak bir sorumluluk olarak görmek gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ardından yürütülen çalışmalar sırasında gösterdiği destekleri hatırlatan Rektör, mesajında şunları kaydetti: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen çalışmalarda, bu değerli destekleri sağlayan tüm devlet erkânına derin şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günden itibaren sahada olan, kayıpları yaşayan tüm şehirlerimizle birlikte hareket eden, dualarını esirgemeyen aziz milletimize de gönülden teşekkür ederim.'

Prof. Dr. Keleş, mesajını depremde yaşamını yitirenler için dua ederek sonlandırdı: 'Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve metanet diliyorum. Allah sonsuza kadar milletimize bir daha böylesi acıları yaşatmasın.'

Kaynak : PERRE