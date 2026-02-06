İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Adıyaman Yeni Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri ziyaret ederek dualarla andı. Bakan Yerlikaya'ya ziyaret sırasında il protokolü üyeleri ile vatandaşlar da eşlik etti.

Yerlikaya, mezarlıkta düzenlenen anma programında yaptığı açıklamada, deprem felaketinde yaşamını yitiren yurttaşları rahmetle andıklarını belirtti. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan, 'Bugün Adıyaman Yeni Mezarlığı ziyaretimizde deprem şehitlerimizi dualarla andık. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde duygularını dile getiren Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine ve tüm millete sabır temennisinde bulundu. 'Ailelerine, sevdiklerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum' diyen Bakan, kayıpların anısının her zaman yaşatılacağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının sonunda deprem şehitlerine yönelik duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Şehitlerimizin makamları ali olsun.' Yerlikaya, ülke genelinde devam eden iyileştirme ve destek çalışmalarına atıfta bulunarak devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ziyaretin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, mezarlıkta dua ederek anma programını sonlandırdı.

Kaynak : PERRE