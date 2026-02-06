6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Programı kapsamında Şambayat Beldesi'ni ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Necdet Arıcı ile bir araya geldi. Daha sonra Gölbaşı ilçesine geçen Özel, Kurugeçit Şehitlik Mezarlığı'nda taziye ziyaretlerinde bulunarak mezarlara karanfil bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi'nde açıklamalarda bulunan Özel, ilçeyi siyaset amacıyla ziyaret etmediklerini belirtti.

'İlk Günlerin Zorluklarını Hep Birlikte Yaşadık'

Depremin ardından Gölbaşı'na yedinci kez geldiğini ifade eden Özel, 'Ben buraya kendi akrabalarımı ziyarete gidiyormuş gibi geldim. Bunun yanı sıra yakından takip ediyorum. Burada ilk günlerdeki büyük çaresizliği, su şebekesinin tamamen göçmüş olmasının yarattığı zorlukları, o karı, buzu, arama kurtarmada yaşanan büyük çaresizlikleri hep beraber yaşadık. Büyük bir mücadele verildi. Elimizden geldiği kadarıyla CHP'li belediyelerle buraya sahip çıkmaya çalıştık.' dedi.

'Belediyelerimiz Dayanışmayla Hareket Etti'

CHP'li belediyelerin deprem bölgesiyle koordineli şekilde çalıştığını dile getiren Özel, 'Yine CHP'li belediyeler malum diğer belediyelerden farklı olarak hükümetten bir destek noktasında ya da Ankara'dan bir katkı noktasında hep mahrum oldukları için, hep kendi başlarını bağlamayı bildikleri için kriz dönemlerinde hızla harekete geçen ve birbirleriyle dayanışmayla hareket eden belediyelerdir. Bu yüzden hem deprem sırasında hem de sonrasında çok önemli işler yaptık. Türkiye'de bir örnek gösterilecekse hemşehriniz Abdurrahman Tutdere'nin memleketinde yerinde dönüşüm konusunda harekete geçmesi, 32 bin bağımsız bölüme ruhsat vermesi ve 32 bin aileyi yerinde dönüştürmesi örnek gösterilmeli' diye konuştu.

Özel'den Dayanışma Vurgusu

Deprem yaralarının dayanışmayla sarılabileceğini vurgulayan Özel, deprem bölgesinde yeterince bulunmadıkları yönündeki eleştirilere değinerek, bölgeye en sık gelen genel başkan ve parti olduklarını söyledi. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden Özel, 'Buradan kendilerine de selam olsun. Zeydan Karalar dün serbest kaldı. İzmir Büyükşehir'in o günkü belediye başkanı Tunç Soyer'in de burada emeği çok. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını isteriz. Bolu Belediyemiz bu prefabrik belediye binasını hızla burada yaptı ve elbette ki Gölbaşı'na sadece bu gördüğünüz CHP'li belediye başkanları değil, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları da katkı sağladı. Tokat, Altınordu ve Esenler belediyeleri de buraya geldiler, katkı sağladılar. Allah o belediye başkanlarımızdan da razı olsun. Bu işin parti ayrımı, siyaseti olmaz ama bunu Tayyip Bey'e anlatamıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Şehirlerin Yeniden Ayağa Kalkmasını İstiyoruz'

Deprem konutlarıyla ilgili eleştirilere de değinen Özel, 'Dönüyor '455 bin konut yaptık gölgeleyemezsin' diyor. Gölgelemek isteyenin Allah canını alsın. Ne gölgeleyeceğim konutu? Ben istiyorum ki insanlar konutuna girsin, ısınsın, çocuk konteynere mahkum kalmasın. İnsanların şehirleri düzelsin, molozlar kalksın, çukurlar bitsin, şehir şehre benzesin istiyoruz' dedi.

Deprem bölgesinde bir haftadır temaslarını sürdürdüğünü belirten Özel, her ziyaretlerinde vatandaşların ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Belediye binası önünde kalabalık tarafından karşılandığını aktaran Özel, erken seçim çağrısını yineledi, eksiklerin giderilmesi için çalışacaklarını ifade ederek hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Özel, Adıyaman'daki programının ardından Malatya'ya geçti.

