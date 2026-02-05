Başkan Temel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILINDA ADIYAMAN

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin üçüncü yılında, Adıyaman’da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor; yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz.

6 Şubat 2023’te Adıyaman yalnızca binalarını değil; hafızasını, gündelik yaşam ritmini ve güven duygusunu da kaybetti. Aradan üç yıl geçmiş olsa da, bu kayıp takvim yapraklarıyla ölçülebilecek bir kayıp değildir. Şehir bugün hâlâ, yıkım ile yeniden kurma arasındaki uzun ve yorucu hatta durmaktadır.

Fiziksel iyileşme açısından yeni konutlar yükselmiş, bazı mahalleler yeniden şekillenmiştir; ancak altyapı sorunları henüz tam anlamıyla giderilememiştir. Yolların bozuk durumu, su sıkıntısının kalıcı biçimde çözülememiş olması, ulaşımın yetersizliği ve sık sık kesintiye uğraması şehrin acil çözüm bekleyen temel sorunları arasındadır. Bazı bölgelerde hayat nispeten normale yaklaşırken, bazı alanlarda geçicilik hâli adeta kalıcılaşmıştır. Konteyner yaşamı büyük ölçüde sona erdirilmiş olsa da, belirsizlik ve bekleme hâli birçok Adıyamanlı için devam etmektedir. Şehrin vizyon projelerinden biri olarak ifade edilen Çarşı Projesi sürecinin, yeniden ve hızla başlatılması büyük önem taşımaktadır.

Depremin yol açtığı travma, üçüncü yılda da halkımız üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Psikososyal destek hizmetleri yürütülmüş olsa da; özellikle kırılgan gruplar olan çocuklar, yaşlılar ve yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız için uzun vadeli, sürdürülebilir ve erişilebilir destek mekanizmalarına duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

İyileşme süreci sürmekle birlikte henüz tamamlanmış değildir. Kalıcı konut üretiminin hızlandırılması, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ekonomik kalkınmaya yönelik sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi ve karar alma süreçlerinde şeffaflığın artırılması temel öncelikler arasında yer almalıdır. Yerinde dönüşüm uygulamalarında yaşanan sorunların en kısa sürede giderilmesi, şehir yaşamının sağlıklı biçimde yeniden kurulabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Belki de en az konuşulan ancak en derin yara olan sosyal ve psikolojik boyut, daha kapsamlı biçimde ve alanında uzman kişiler tarafından ele alınmalıdır. Yaşanan sıkıntılar gecikmeksizin çözüme kavuşturulmalıdır. Zira kaybını yaşayanlar için zaman ilerlememiştir; yalnızca durmuş, susmuştur. İnsanlar ayakta görünse de, çoğu hâlâ “tamam” değildir.

Şehrimizin yeniden yapılanma süreci yalnızca fiziksel boyutuyla değil; sosyal ve ekonomik yönleriyle birlikte ele alınmalıdır. Üç yılın ardından artık “ne yapıldı?” sorusundan çok, “ne eksik kaldı?” sorusunun hep birlikte ve açık biçimde dile getirilmesi gerekmektedir. Kalıcı konut kadar kalıcı adalet, beton kadar güven, hız kadar şeffaflık gereklidir. Adıyaman’ın ihtiyacı artık yalnızca yeniden inşa edilmek değil; değer görmek, duyulmak ve uzun vadeli bir geleceğe ikna edilmektir.

Adıyaman Kent Konseyi olarak; şehrimizin geleceğine ilişkin kararların ortak akılla alınmasını, vatandaşların sürece etkin biçimde dâhil edilmesini ve yeniden yapılanma sürecinin insan odaklı bir yaklaşımla yürütülmesini bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu vesileyle, depremin ilk gününden bu yana dayanışma gösteren tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, depremden yaralı çıkan, uzuv kaybı yaşayan ve tedavisi hâlâ devam eden hemşehrilerimize de acil şifalar diliyoruz. Adıyaman’ın daha güvenli, adil ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.