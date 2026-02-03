Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma programları için Adıyaman'da olacağını açıkladı.

Başkan Tutdere'nin verdiği bilgiye göre, anma programlarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, il başkanları, belediye başkanları ve partililer katılacak. Program kapsamında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak.

Açıklamasında tüm Adıyamanlıları anma programlarına davet eden Başkan Tutdere, 'Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE