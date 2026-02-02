Meteoroloji verilerine göre Adıyaman genelinde bugün ve yarın sağanak yağış beklendiği bu sağanak yağışların tahmini olarak bütün hafta boyunca kent genelinde etkili olacağı açıklandı.

2 Şubat Pazartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 9/ 13

Besni: 6/ 10 Derece

Çelikhan: 3/ 6

Gerger: 6/ 8 Derece

Gölbaşı: 5/ 8 Derece

Kahta: 9 / 13 Derece

Samsat: 9/ 14 Derece

Sincik: 4 / 17 Derece

Tut: 7/ 11 Derece

3 Şubat Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 9/ 12

Besni: 5/ 9 Derece

Çelikhan: 2/5

Gerger: 4/ 7 Derece

Gölbaşı: 4/ 7 Derece

Kahta: 8 / 11 Derece

Samsat: 9/ 11 Derece

Sincik: 3/ 6 Derece

Tut: 6/ 10 Derece

