Meteoroloji verilerine göre Adıyaman genelinde bugün ve yarın sağanak yağış beklendiği bu sağanak yağışların tahmini olarak bütün hafta boyunca kent genelinde etkili olacağı açıklandı.
2 Şubat Pazartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 9/ 13
Besni: 6/ 10 Derece
Çelikhan: 3/ 6
Gerger: 6/ 8 Derece
Gölbaşı: 5/ 8 Derece
Kahta: 9 / 13 Derece
Samsat: 9/ 14 Derece
Sincik: 4 / 17 Derece
Tut: 7/ 11 Derece
3 Şubat Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 9/ 12
Besni: 5/ 9 Derece
Çelikhan: 2/5
Gerger: 4/ 7 Derece
Gölbaşı: 4/ 7 Derece
Kahta: 8 / 11 Derece
Samsat: 9/ 11 Derece
Sincik: 3/ 6 Derece
Tut: 6/ 10 Derece
