Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Berat Kandili'nin affın, rahmetin ve manevi arınmanın en müstesna gecelerinden biri olduğunu belirten Başkan Hallaç, bu mübarek gecenin dualar ve ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mesajında Berat Kandili'nin önemine dikkat çeken Başkan Hallaç, 'Berat Kandili; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı mübarek bir gecedir. Bu gece, gönüllerimizi arındırmak, hatalarımızdan ders almak ve geleceğe umutla bakmak için önemli bir fırsattır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, hanelerimize huzur ve bereket nasip etsin' ifadelerine yer verdi.

Bu mübarek gecenin infak, yardımlaşma ve kardeşlik bilincini güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Hallaç, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi çağrısında bulundu. Mesajında, yetimlerin, yaşlıların ve darda kalan vatandaşların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Hallaç mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara selamet; ülkemize ve milletimize huzur, birlik ve bereket ihsan eylesin. Bu mübarek gecenin Kahta'mıza hayır ve güzellikler getirmesini; ilçemizde muhabbetin ve dayanışmanın artmasını, her haneye sağlık, afiyet ve bereketin hakim olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE