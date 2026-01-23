Kahta Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmeti başlattığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sıcak yemek hizmetinin devreye alındığı belirtildi. Açıklamada, çevresinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşları bulunanların durumu belediyeye bildirmeleri istendi.
Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Kahta Belediyesi'nin 185 numaralı hattını arayarak başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.
