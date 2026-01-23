Bunlar da ilginizi çekebilir

Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sıcak yemek hizmetinin devreye alındığı belirtildi. Açıklamada, çevresinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşları bulunanların durumu belediyeye bildirmeleri istendi.

Kahta Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmeti başlattığını duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.