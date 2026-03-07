Kahta Belediyesi ile Kahta İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen program, 4-6 yaş grubu minik öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahiler sundu. Program, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerin ardından Adıyaman Diyanet İzcilik Kulübü Kahta izcileri gösteri düzenledi. Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğin sonunda ise minik öğrenciler, sinevizyon gösterisi kapsamında Hacivat ve Karagöz oyununu izleyerek programı tamamladı.

Ramazan Çarşısı'nda düzenlenen programa Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yetkililer, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kahta Belediyesi yetkilileri, program sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu güzel atmosferi bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Ramazan Çarşısı etkinliklerimiz her akşam saat 20.30'da devam etmektedir. Tüm halkımız davetlidir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE