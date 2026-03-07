AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bir basın açıklaması yaptı. Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Özhan, ilçenin deprem sonrası ihtiyaçları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Besni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhan, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım Altyapısına Yönelik Çalışmalar

Basın açıklamasında ilçede yürütülen ulaşım projelerine değinen Milletvekili Hüseyin Özhan, viyadük çevre yolunda devam eden çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Özhan açıklamasında, 'Viyadük çevre yolunda uzun süredir devam eden çalışmalar artık son aşamaya geldi. Yakın zamanda sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek. Bu çalışma tamamlandığında söz konusu güzergâh daha güvenli, modern ve konforlu bir ulaşım hattı haline gelecek' ifadelerini kullandı.

Besni-Gölbaşı yolu projesine de değinen Özhan, projede yaşanan gecikmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Besni ile Gölbaşı arasındaki yol ilçeler arası ulaşım açısından önemli bir projedir. Ancak müteahhit firmanın yaşadığı sorunlar nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Yeni ihale sürecine ilişkin hazırlıklar titizlikle sürdürülmektedir. Yolun en kısa sürede yeniden ihale edilerek tamamlanması hedeflenmektedir.'

Terbizek Kavşağı'nda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Özhan, kavşağın kısa süre içinde hizmete gireceğini belirtti.

'Terbizek Kavşağı'nda can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan noktaların giderilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Yol güvenli hale getirilmiştir. Aydınlatma direkleri dikilmiş olup elektrik bağlantısı kısa süre içinde yapılacaktır. Trafik lambalarının montaj çalışmaları da devam etmektedir. Kavşak kısa süre içinde tam kapasiteyle hizmete açılacaktır.'

Üçgöz ile Beşyol arasındaki yol güzergâhında yapılacak düzenlemelere de değinen Özhan, 'İlçe ekonomisi açısından önemli olan bu güzergahta iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. Özellikle keskin virajların ortadan kaldırılması için gerekli düzenleme çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır' dedi.

Çanakçı Köprüsü projesi hakkında da bilgi veren Özhan, köprü yapımının yıl içerisinde başlayacağını ifade etti.

'Çanakçı Köprüsü'nün yapım çalışmalarına yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan bu projenin kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.'

Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Çalışmaları

Milletvekili Özhan, basın açıklamasında Besni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genişleme çalışmalarına da değindi.

'Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 3.600 dönümlük genişleme alanı oluşturulmuştur. Bu genişleme ile yatırımcıların ilçeye yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. İlçeye yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmeler devam etmektedir.'

Çetintepe Barajı Projesi

Tarım ve su yatırımları kapsamında Çetintepe Barajı projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhan, barajın bölge açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

'Çetintepe Barajı 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip bir projedir. İlk etapta Besni'de bulunan tarım arazilerinin yaz aylarında sulanması planlanmaktadır. Kış aylarında biriken su ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı tarım arazilerine de su verilmesi hedeflenmektedir.'

Özhan, projenin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte önemli bir sulama alanına ulaşılacağını belirterek, 'Projenin tamamlanmasıyla birlikte Besni'de yaklaşık 220 bin dekar tarım arazisinin sulanması planlanmaktadır. Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin 2027-2028 yıllarında gerçekleşmesi beklenmektedir' ifadelerine yer verdi.

Deprem Sonrası Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Basın açıklamasında deprem sonrası yürütülen yeniden imar çalışmalarına da değinen Özhan, şehir içi altyapı ve üstyapı projeleri için uluslararası finansman sağlandığını söyledi.

'Deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan hibe desteği sağlanmıştır. Bu destek ile şehir içi altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.'

Kent Meydanı, Hükümet Konağı ve Belediye Binası projeleri hakkında da bilgi veren Özhan, söz konusu projelerin öncelikli çalışmalar arasında yer aldığını ifade etti.

'Besni'de yapılması planlanan Kent Meydanı ile yeni Hükümet Konağı ve Belediye Binası projeleri öncelikli çalışmalar arasında bulunmaktadır. Bu konuda İçişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, projelerin temel atma sürecinin kısa süre içerisinde başlatılması planlanmaktadır.'

Özhan ayrıca rezerv alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, Hacı Reşit Camii çevresinde de çalışmaların yakın zamanda başlayacağını kaydetti.

Kızılin'de Turizm Çalışmaları

Milletvekili Özhan, Besni'nin turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kızılin bölgesinde turizme yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özhan, bölgede yeni yatırımların planlandığını belirtti.

'Kızılin bölgesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Yapılacak yatırımlar ve turizm faaliyetleri ile bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.'

'Besni İçin Çalışmalar Sürecek'

Basın açıklamasının sonunda değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni'nin kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Özhan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Kendi yuvamızda, gönül bağımızın en güçlü olduğu Besni'mizde bizleri her zamanki sıcaklığıyla bağrına basan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalışarak, birlikte üreterek Besni'mizi hak ettiği güzel günlere hep birlikte kavuşturacağız.'

