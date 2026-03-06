Ankara Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı, Ramazan ayı dolayısıyla bursiyer öğrenciler için iftar programı düzenleyen iş insanı ve vakıf üyesi Hacı Bülent Elçi'ye teşekkür etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Elçi'nin hem geçmişteki başkanlık görevi süresince hem de mevcut üyeliği kapsamında vakfa önemli katkılar sunduğu vurgulanarak, düzenlenen iftar organizasyonunun öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, iftar programının öğrencilerin hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarına katkı sunduğu belirtilerek, 'İftar sofrasında bir araya gelinen bu anlamlı buluşma, dayanışma ruhumuzu güçlendirmiş ve gençlerimize moral kaynağı olmuştur' denildi.

Vakfın yönetim kurulu ve bursiyer öğrencileri adına yapılan açıklamada, Hacı Bülent Elçi'ye teşekkür edilerek, hayırlarının kabul olması temennisinde bulunuldu.

Programın, Adıyamanlı öğrencilerin eğitim hayatına destek sağlayan örnek bir dayanışma çalışması olduğu kaydedildi.

