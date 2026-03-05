CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, il yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları temsilcilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve yerel yönetimlerin faaliyetleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. Görüşmede ayrıca son dönemde belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, Adıyaman'ın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve kent gündemindeki gelişmeler ele alındı.

Toplantıda özellikle Adıyaman'ın İndere bölgesinde yaşayan vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlar da gündeme geldi. Bölgedeki yaşam koşulları, altyapı ve sosyal ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, deprem sonrası süreçte kentte yaşanan gelişmeler farklı yönleriyle ele alındı.

Ziyaret sırasında basın emekçilerinin çalışma koşulları ve yerel basının karşılaştığı güçlükler de gündeme taşındı. Basın özgürlüğü, yerel medyanın sürdürülebilirliği ve basın çalışanlarının mesleki mücadelesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

PERRE Haber Ajansı merkez ofisi çalışanları adına konuşan Editör Şeriban Özçakmak, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve il yönetimine ziyaret sırasında gösterdikleri nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Özçakmak, yerel basın emekçilerine verilen desteklerin önemine dikkat çekerek, bu desteğin sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve Adıyaman'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Murat KAYIŞ