Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Atatürk Bulvarı rezerv alanında yeni konutlarına yerleşen Şemsettin Kömür ve ailesinin evine konuk olarak aileyle bir süre sohbet etti. Gerçekleştirilen ziyarette samimi anlar yaşanırken, Vali Varol yeni yuvalarına taşınan aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Vali Varol, yeni konutların vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir yaşam sunmasını temenni ederek, Her kapının ardında bir umut, her yuvada yeni bir başlangıç var. Yeni yuvalarımızda huzur, güven ve mutluluk daim olsun' ifadelerine yer verdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE