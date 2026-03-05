DEM Parti, DBP ve TJA'nın ortak organizasyonuyla 4 Mart Çarşamba günü Adıyaman'da 'Güneşin Sofrası' adıyla iftar programı düzenlendi. Pir Sultan Abdal Derneği'nde gerçekleştirilen etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapıldı. 'Güneşin Sofrası' temasıyla düzenlenen programda 'Hızır lokması' ve iftar yemeği bir arada sunuldu. Kadınlar, evde hazırladığı yemeklerle bir araya geldi Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte yemeğin ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Programda konuşan önceki dönem DEM Van Milletvekili ve DBP Parti Meclisi Üyesi Muazzez Orhan, kadınların kimlikleri, dilleri ve inançları üzerinden karşı karşıya getirildiğini belirterek bu yaklaşımın eril devlet aklının bir sonucu olduğunu ifade etti.

'Kadın Mücadelesinde, Bizler Birbirimize Güç Olacağız'

Kadınların şiddete maruz kaldığını ve kadın mücadelesinin önem taşıdığını dile getiren Orhan, 'Kadının kimliği, dili, inancı ne olursa olsun; neredeyse dışarıda, içeride, iş yerinde ve evde en güvendiğimiz insanlar tarafından şiddete maruz kalıyor, katlediliyoruz. Biz kadınların 8 Mart'lardan bugüne uzanan direnişleri var, direnen kadın hareketleri de var. Biz örgütlendikçe, biz mücadele ettikçe bu kadın kırımlarının önünde durabiliriz. Bizler birbirimize güç olacağız' dedi.

'Evdeki Emek, Sayılmayan Bir Emek'

Ev emeğinin görünmeyen bir emek olduğunu vurgulayan Orhan, kadınların hem evde hem iş hayatında emek verdiğinin altını çizerek, 'Emek dedik, bugün 8 Mart'a girerken; ev emeği görünmeyen bir emektir. Kadınlar hem evde hem dışarıda hem iş yerlerinde emek veriyor ama emeği görülmüyor. Evdeki emek, sayılmayan bir emek. Bu nedenle emekçi diyoruz. Yani sadece bir ücret karşılığı çalışan kadınları emekçi olarak görmüyoruz. En büyük emekçi evde 24 saat çalışan kadınlardır aslında' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Murat KAYIŞ-Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE