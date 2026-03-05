Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nın güneyine kesintisiz ve temiz su sağlanması amacıyla yürütülen ana şebeke hattı çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Yapılan çalışmalarda yatay delgi işlemlerinin bitirildiği, Yavuz Selim ve Eskisaray mahallelerini besleyecek vana odalarının hazır hale getirilerek üzerlerinin kapatıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin son düzenlemeleri sürdürdüğü aktarıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Tutdere, 'Yatay delgi çalışmalarımızı tamamladık. Yavuz Selim ve Eskisaray mahallelerimizi besleyecek vana odalarını hazır hale getirerek üzerlerini kapattık. Şu an bölgede Türk Telekom ekipleriyle koordineli şekilde son dokunuşları yapıyoruz. Sadece bugünü değil, yarınları da kurtaracak projelerle Adıyaman'ımızı adım adım yenilemeye devam ediyoruz' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE