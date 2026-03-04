Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen iftarda gençlerin eğitim hayatları hayalleri ve kariyer planları üzerine sohbet eden Vali Osman Varol, gençlerin talep ve beklentilerini dinleyerek şunları ifade etti:

'Ülkemizin yarınları sizlerin azmi, çalışkanlığı ve inancıyla şekillenecek. Eğitime ve bilime yapılan her yatırımın güçlü Türkiye'nin temeli olduğuna inanıyoruz. Sizler bizim umudumuz, gücümüz ve geleceğimizsiniz. Başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Bizleri gençlerimizle gönül sofralarında buluşturan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve ev sahipliği için Adıyaman Üniversitesi'ne teşekkür ediyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha nice Ramazanlarda buluşmayı temenni ediyoruz.' dedi.

HABER:ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE