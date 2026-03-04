Adalı-Hiniç Derneği tarafından İstanbul'da Çakır Kahvaltı Salonu'nda düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen organizasyonda dernek yönetimi, üyeler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi aynı sofrada buluştu.

Adalı-Hiniç Derneği Başkanı Hüseyin Teke öncülüğünde organize edilen iftara; Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Federasyon Başkan Yardımcıları Yusuf Çiçek ve Abuzer Karahan katıldı. Programda ayrıca Gölbaşılılar Derneği Başkanı Mehmet Demirkol, Çelikhanlılar Derneği Başkanı Orhan Karaman, Adalı Hiniç Köyü kanaat önderleri Sait Özdalı ve Osman Ataş ile Çakır Kahvaltı Salonu Yönetim Kurulu Başkanı Cumalı Çakır ve yüzlerce davetli yer aldı.

Programda konuşan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, federasyon olarak derneklerin çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Sevinçtekin, organizasyona katkı sunan Hüseyin Teke'ye teşekkür etti.

Adalı-Hiniç Derneği Başkanı Hüseyin Teke ise Ramazan'ın bereketini hemşehrileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören iftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

HABER: İSTANBUL (PERRE) - Mustafa KAMIŞ

Kaynak : PERRE