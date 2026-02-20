Vakıf bünyesinde oluşturulan Gençlik Komisyonu’nun ilk büyük buluşması, planlanan katılımın üzerine çıkarak 100’ün üzerinde davetlinin iştirakiyle gerçekleşti.

Genel Başkan Hasan Hüseyin Göksu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda, gençlerin yalnızca temsil edilen bir kitle değil; karar mekanizmalarına dahil edilen, proje üreten ve sorumluluk alan aktif bir güç olması gerektiği vurgulandı. Vakıf yönetimi, gençliğin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunacak kalıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Programda konuşan Gençlik Komisyonu Başkanı Hasan Narinç, gençliği vakfın merkezine aldıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Biz gençliği geleceğin teminatı olarak değil, bugünün aktif gücü olarak görüyoruz. Amacımız, konuşan değil üreten; izleyen değil sorumluluk alan bir gençlik yapısı inşa etmektir. Bu program bir organizasyon değil, bir başlangıçtır.”

Genç iş insanları ile üniversite öğrencilerinin aynı platformda buluştuğu etkinlikte, mentorluk çalışmaları, kariyer destek programları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin yol haritası paylaşıldı. Özellikle tecrübe paylaşımını merkeze alan modelle, gençlerin iş dünyasıyla daha güçlü bağ kurmasının amaçlandığı belirtildi.

Program kapsamında katılımcılara isme özel hazırlanan kalemler ve anlamlı mesaj kartları takdim edildi. “Birlikte yazılacak yeni bir dönemin ilk satırı” vurgusu, etkinliğin ana mesajı olarak öne çıktı.

Sivil toplum alanında gençlik odaklı yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilen bu adımın, önümüzdeki dönemde liderlik atölyeleri, mentorluk programları ve geniş katılımlı gençlik zirveleriyle devam edeceği bildirildi.

Gerçekleştirilen program, Adıyamanlılar Vakfı bünyesinde bir “Gençlik Hareketi”nin başladığının somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.