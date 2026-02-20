Başkan Engin Doğan, açıklamasında ekonomik tablonun artık gizlenemez bir noktaya geldiğini belirterek, “Bir aile daha sofrasına bir lokma koymadan bu kadar yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsa, ülkede geçim değil kriz konuşuluyor demektir. Vatandaş borçla günü kurtarmaya çalışıyor” dedi.



“Asgari Ücret Temel Giderlere Yetmiyor”



Mevcut gelir seviyelerinin zorunlu harcamaları karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Doğan, “Kira, elektrik, su ve ulaşım giderleri bir araya geldiğinde çalışanların büyük bölümü daha ay başında bütçesini kaybediyor. Bu şartlarda insanların insanca yaşaması mümkün değildir” diye konuştu.



“Deprem Bölgesinde Yük Daha Ağır”



Adıyaman gibi depremden etkilenen illerde ekonomik yükün daha da hissedildiğine dikkat çeken Doğan, “Zaten zor koşullarda ayağa kalkmaya çalışan vatandaşlarımız, artan hayat pahalılığıyla ikinci bir mücadele veriyor. Sosyal destekler kalıcı çözümlerle güçlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.



“Adil Bir Ekonomi Anlayışı Şart”



Gelir dağılımındaki adaletsizliğin büyüdüğünü vurgulayan Doğan, “Vergi sistemi dar gelirliyi değil, yüksek kazanç sağlayan kesimleri öncelemelidir. Üretimi destekleyen, emeği koruyan ve sosyal devleti güçlendiren bir ekonomi modeli hayata geçirilmeden bu tablo değişmez” dedi.



“Bu Düzen Değişebilir”



Açıklamasının sonunda umut vurgusu yapan Doğan, “Türkiye’nin kaynakları vardır. Önemli olan bu kaynakları halkın refahı için kullanmaktır. Geçim derdi kader değildir; doğru politikalarla çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

