(4 Mart 1927 - 26 Şubat 1984) tarihleri arasında yaşayan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in yaşamı, edebi çizgisi ve şiir anlayışının farklı yönleriyle işlendiği dosya çalışmasının yanı sıra, derginin 31. sayısında çok sayıda yazar ve şairin özgün eserlerine yer verildi.

Birçok yazar ve şair bu sayıda yer aldı

Mutenâ'nın yeni sayısında çalışmaları yayımlanan isimler arasında Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Mustafa Irgat, Emel Soydan Kurt, Behçet Atabek, Metin Üregen, İlyas Çetinkaya, Gülnare Akçay, Abdurrahman Yüksel, Cansu İlgin, Coşkun Eroğlu, Meki Ekin, Meral Göksu Sağdıç, Ahmet Yılmaz, Gülcan Sancak, Zeynep Akkaptan, Sabahat Akın, Fatih Yılmaz, Hüseyin Boğurcu, Cihan Yıldız, İrem Uçar, Ali Aykurt, Songül Halhalli ve Zeynep İnci Ballı yer aldı.

Altı yıllık istikrarlı yayın çizgisi

Popüler kültüre karşı duruşunu koruyarak basılı yayın hayatını sürdüren Mutenâ Dergisi, altıncı yılına girerken istikrarlı yayın çizgisiyle dikkat çekiyor. Altı yılda 31 sayı yayımlayan dergi, taşradan ülkenin dört bir yanına ulaşan kültürel bir mecra olmayı başardı.

Derginin künyesinde alanında deneyimli isimler bulunuyor. Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi: Yazar-Şair Murat Kayış, Yazı İşleri Müdürü: Gazeteci-Şair Fahrettin Çelik. Yayın Kurulunda Yazar-Şair Mustafa Irgat, Yazar-Şair Lal Laleş, Yazar Metin Üregen, Eğitimci-Yazar İlyas Çetinkaya ve Gazeteci-Yazar Abdurrahman Akçal yer alıyor.

Geniş editoryal kadro

Derginin editör kadrosunda Eğitimci-Yazar Veysi Çelebi ve Eğitimci Zeynal Abidin Elçi görev alırken, Dizgi Editörü olarak Eğitimci Yusuf Elçi, Dijital Proje Koordinatörü olarak ise Yönetmen-Yazar Emrah Der görev yapıyor. Perre Haber Ajansı, Mutenâ Dergisi'nin basın sponsorluğunu sürdürmeye devam ediyor.

Kültür ve edebiyatın gelecek kuşaklara aktarılmasında dergi geleneğinin önemine dikkat çeken Mutenâ, Adıyaman'dan ülke geneline uzanan yayın yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak : PERRE