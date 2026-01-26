Adıyamanlı yazar Hüseyin Bulut, yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarak kaleme aldığı 'Mucize Peşinde Eve Dönüş' adlı kitabının imza günü etkinliği kapsamında Perre Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Bulut, yeni kitabıyla Adıyaman'ın tarihi sokaklarından Ankara'ya uzanan bir yolculuğu okurlarla buluşturacağını ifade etti.

Edebiyatseverlerle bir araya gelmeye hazırlanan Hüseyin Bulut'un imza günü etkinliği, 31 Ocak Cumartesi günü saat 13.00 ile 17.00 arasında Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Yazarlık hayatı ve imza günü etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bulut, ilk kitabının 3 yıl önce yayımlandığını belirterek, 'İlk kitabımız, 3 yıl önce yayımlandı. 'Özlü Sözlerle İdeal İnsan Profili' adını taşıyan bu eser, 25 yıllık emeğimizin bir ürünüdür. Çünkü 25 yıl boyunca not aldığımız özlü sözlerimizi bir kitap dosyası hâline getirdik. Bu kitabımızla ilgili son etkinliğimizi depremden önce Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirmiştik. Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra yeni çıkan kitabımızla ilgilenmeye başladık' dedi.

Yeni kitabı için çeşitli ziyaretler planladıklarını dile getiren Bulut, 'Bu cumartesi günü bir imza etkinliğimiz olacak. İl Halk Kütüphanemizin zemin katında bulunan sergi salonunda, saat 13.00 ile 17.00 arasında etkinliğimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Etkinlik öncesinde bazı ziyaretlerimiz olacak. Sayın Valimizden randevu talep ettik. Sayın Belediye Başkanımız için de aynı şekilde girişimlerde bulunduk. Ayrıca Rektörlüğümüzü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret etmeyi planlıyoruz. Basın ve yayın organlarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah cumartesi günü, tüm dostlarımızın desteği, katılımı ve teşrifleriyle imza günü etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Tüm dostlarımızı ve okuyucularımızı bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Bulut kimdir?

1973 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü ve Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önlisans bölümünü bitirdi. Daha önceleri ulusal bir takım dergi ve gazetelerde çeşitli gönderi, mektup ve yazılar yayımladı.

2022 yılında aforizmalar kategorisinde ilk kitabı yayımlandı. Bin kitap sitesinde 'özlüsözlerle' etiketi ile çeşitli yazı ve makaleleri yayımlandı. Hala bin kitap sitesinde yazarlığa ve kitap çalışmalarına devam etmekte.

Hüseyin Bulut evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak : PERRE