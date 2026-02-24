Sergi, 26 Şubat'a kadar Park AVM'de ziyaretçilerini bekliyor.

Park AVM'de düzenlenen 'Tarım, Orman ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ziyaretçilere açıldı. Sergiyi gezen Vali Dr. Osman Varol, sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Sergi, tarım ve insan ilişkisini, tarımsal faaliyetlerin günlük yaşam üzerindeki etkilerini ve üretim süreçlerini fotoğraf kareleriyle yansıtmayı amaçlıyor. Vali Dr. Osman Varol, ziyaret sırasında toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konularında sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesine yönelik olarak sergideki görseller hakkında detaylı bilgi aldı.

Sergide, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıdaların işlenmesi ve muhafazası, hasat, harman gibi üretim süreçleri ile üretici ve çiftçi yaşamına dair fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca çiftçilik mesleğinin önemi, kırsal yaşam ve tarımsal faaliyetlerin günlük hayatta yarattığı etkiler de serginin konu başlıkları arasında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen sergi, 26 Şubat'a kadar Park AVM'de ziyaretçilere açık olacak.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE