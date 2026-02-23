21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen kültürel etkinlikte Kürtçe tiyatro oyunu sahnelendi. Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, Şanoya Arsen Poladov Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 'Rastî' adlı oyun izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Abdülhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Tiyatro salonunu dolduran sanatseverler, oyunu ilgiyle takip etti.

Sahne performanslarıyla beğeni toplayan tiyatro oyuncuları, oyun sonunda seyirciyi selamladı. Oyuncular, Adıyaman'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinlikte konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat ise oyunculara teşekkür ederek, sahnelenen oyundan oldukça keyif aldıklarını belirtti.

Programın sonunda Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına tiyatro ekibine, kentin simgelerinden biri olan saat kulesi heykeli takdim edildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE