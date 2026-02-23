6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da emlak sektörünün önemli ölçüde değiştiğini belirten Emlakçı Onur Çelik, piyasada satışların ciddi oranda azaldığını ifade etti. Çelik, Adıyaman'daki en pahalı mahalleri de açıklayarak, 'En pahalı mahalleler Yeni Mahalle, Altınşehir ve Cumhuriyet Mahallesi. Bu mahalleler daha popüler ve genelde aile huzuru kategorisinde değerlendiriliyor. Özellikle Yeni Mahalle en pahalı mahallelerimizden bir tanesi' dedi.

'Şu anda hiçbir şekilde yap-sat yok'

Deprem sonrası süreçte özellikle İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan kalıcı konutlar ile yerinde dönüşüm çalışmalarının piyasayı doğrudan etkilediğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

'Adıyaman'da depremden sonra emlak sektörü tamamen değişti. Bunların en başına gelen olaylardan bir tanesi, İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan kalıcı konutlar ile yerinde dönüşüm. Şu anda hiçbir şekilde yap-sat yok. Herkes yerinde dönüşümde olduğu için ve Örenli ile İndere bölgelerinde yapılan TOKİ'ler de araya girdiği için bir duraklama süreci var. 'İndere ne olacak, bize ev düşer mi, sosyal konutlardan bize ev gelir mi ya da devir alabilir miyiz?' diye düşünüyor. Şu an sadece devir üzerine hisseli satışlar yapılıyor ya da TOKİ hak sahipliği veriliyor. Bu şekilde ilerliyor. Şu anda satış çok fazla yok. Emlakçıların en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. O nedenle piyasamız biraz değişik ve düşük durumda...'

'Merkezde kiralık konut talebi karşılanamıyor'

Kent merkezinde kiralık konut talebinin sürdüğünü ancak arzın yetersiz kaldığını kaydeden Çelik, İndere TOKİ konutlarının bu durumu kısmen dengelediğini belirterek şöyle konuştu:

'Merkez içerisinde belli bir kiralık konut krizi var. Bunu biraz örtbas eden olay ise İndere TOKİ'lerde çok fazla evin olması. Birden teslim edildiği için şu anda İndere'de çok fazla kiralık dairemiz var. Ancak insanlar genelde şehir merkezini istiyor. Şu anda şehir merkezinde bu talep karşılanamıyor. Çünkü yerinde dönüşüm kapsamındaki inşaatlar tamamen bitmedi. Aslında daire fazlalığı var ancak kiralık evler şehir merkezinde söz konusu değil, kiralık konutlar İndere TOKİ'lerde bulunuyor. Vatandaşlar orayı tercih etmek zorunda kalıyor. Yerinde dönüşüm biraz daha hızlanırsa, en geç Haziran-Temmuz ayı gibi merkezde talep yavaş yavaş karşılanmaya başlanır. İnşaatların bitme sürecine doğru kiralık piyasası bu şekilde ilerler.'

'İndere'de kiralar 6-13 bin lira arasında'

İndere TOKİ konutlarında kira fiyatlarının düşük seviyede olduğunu ifade eden Çelik, fiyat farkına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Şu anda İndere TOKİ'lerde kiralar 6-7 bin liraya kadar duyuldu. Bu aslında düşük bir bütçe. Bunun sebebi daire fazlalığı olması. Orada piyasa durumu çok düşük. 6 bin ile 13 bin lira arasında bir fiyat aralığı var. Aynı özellikteki 3+1 bir daire İndere'de 10 bin liraya kiralanıyorsa, şehir merkezinde 15-20 bin lira arasında değişiyor. Bunun sebebi merkezde alternatif olmaması ve daire fazlalığının bulunmaması. 15-20 bin lira arası kiralar neredeyse bir asgari ücrete yaklaştığı için vatandaş açısından zorlayıcı. Merkez, temmuz-ağustos ayına kadar bu şekilde devam eder. Eğer fazlalık oluşursa, İndere TOKİ'lerde olduğu gibi fiyatlar düşmeye başlar.'

En pahalı mahalleler: Yeni Mahalle, Altınşehir ve Cumhuriyet

Kentte en yüksek kira bedellerinin bazı mahallelerde yoğunlaştığını belirten Çelik, 'En pahalı mahalleler Yeni Mahalle, Altınşehir ve Cumhuriyet Mahallesi. Bu mahalleler daha popüler ve genelde aile huzuru kategorisinde değerlendiriliyor. Özellikle Yeni Mahalle en pahalı mahallelerimizden bir tanesi' dedi.

