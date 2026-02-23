Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan öğretmen adayları için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Tekin, ayrıca öğretmenlerin ek ders ücretleri ve bazı mali haklarına yönelik bir zam paketi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye gazetesine konuşan Tekin, akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi. Tekin, 'Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız' dedi. Bakan Tekin, atama süreçlerinin düzenli olarak yürütüleceğini ve her yıl öğretmen ihtiyacına göre yeni atamaların yapılacağını vurguladı.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ve mali haklarına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, bu konuda bir paket hazırlandığını belirtti. Tekin, 'Şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personel, uzman ve başöğretmen haklarından yararlanamıyor. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, atama ve mali haklarla ilgili çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü ve öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesine yönelik adımların planlandığını aktardı. Tekin, öğretmenlerin hem atama hem de mali hak süreçlerinde mağduriyet yaşamaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE