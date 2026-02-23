Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' ile küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması ve kırsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında 3 yıl boyunca toplam 150 bin baş küçükbaş hayvanın hak sahiplerine dağıtılması planlanıyor. Her bir üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan verilecek.

Sağlanacak Destekler

Proje çerçevesinde üreticilere çeşitli finansal kolaylıklar sunulacak. Buna göre:

Ziraat Bankası aracılığıyla yüzde 100'e kadar faiz indirimli kredi imkânı sağlanacak.

Krediler için 2 yıla kadar geri ödemesiz, toplamda 5 veya 7 yıl vadeli seçenekler sunulacak.

1 yıllık TARSİM sigortası yapılacak.

Hayvan başına aylık 150 TL olmak üzere 12 ay boyunca bakım ve besleme desteği verilecek. Bu destek yıllık toplam 180 bin TL'ye kadar ulaşabilecek.

Damızlık Hayvanlar TİGEM'den

Dağıtımı yapılacak hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde yetiştirilen damızlık küçükbaş hayvanlardan temin edileceği bildirildi.

Projede kadın üreticiler, gençler ile veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Başvuruların Nisan 2026'da alınmaya başlanacağı, detaylı başvuru şartları ile destekten yararlanacak illerin ise HAYGEM koordinasyonunda ayrıca ilan edileceği duyuruldu.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE