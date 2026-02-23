İzmir'in Buca ilçesinde vefat eden Jandarma Uzman Çavuş İsmail Karadağ'ın naaşı, memleketi Adıyaman'a getirildi. Karadağ için Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi.
Törene Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile Uzman Çavuş Karadağ'ın yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş İsmail Karadağ'ın naaşı, dualar eşliğinde ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS