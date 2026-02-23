Ahmet Aydın, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan Genelgesi hakkında konuştu. Okullarda uygulanan Ramazan genelgesinin, Türkiye'nin inançları özgürce yaşayabilme yolculuğunda ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Ramazan; asırlardır bu milletin inanç değerleriyle birlikte yaşadığı rahmet,merhamet, paylaşma ve dayanışma iklimidir. Okullarda Ramazan'ın sabır, yardımlaşma ve ahlak gibi evrensel değerlerinin anlatılması laikliğe karşı değil, insan yetiştirmenin özüne hizmet eder. Gönüllülük esasına dayanan, herhangi bir dayatma içermeyen ve milletimizin inanç değerleriyle örtüşen bu yaklaşım; devlet ile toplum arasındaki mesafenin yakınlaştığını, kamunun artık kendi milletinin kültürel ve manevi kodlarıyla barışık bir zeminde hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle de takdiri hak etmektedir.Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir hassasiyet gösterilmesini 'laikliğe aykırı' olarak değerlendirmek, laikliği özgürlük ilkesi olmaktan çıkarıp ideolojik bir araç haline getirme çabasından başka bir şey değildir.Laiklik, inancı kamusal alandan silmek değil, bilakis herkesin inancını özgürce yaşayabilmesini güvence altına almaktır.Laiklik kılıfının arkasına saklanarak bu ülkenin değerleriyle, milletin inancıyla ve çocukların manevi gelişimiyle kavga etmek özgürlük değil, vesayetçi bir dayatmadır.Türkiye,geçmişte laiklik üzerinden yürütülen yasakçı anlayışların bedelini fazlasıyla ödemiştir. Başörtüsü yasağı sebebiyle üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın, sırf inancı gereği tercih ettiği kıyafet nedeniyle veya katsayı adaletsizliği yüzünden eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrencilerimizin, kamu kurumlarında çalışabilmek için inancı ile mesleği arasında tercih yapmaya zorlanan nice insanımızın yaşadığı derin mağduriyetler hafızalarımızdadır. Bu haksızlıklar toplumsal vicdanda derin yaralar açmış, millet-devlet ilişkisine zarar vermiştir.Hamdolsun ki bugün kılık-kıyafet serbesttir ve her alanda fırsat eşitliği esastır. Gençlerimiz ayrımcılığa uğramadan özgürce eğitim alabilmekte,kamuda çalışabilmektedir ve laiklik elden gitmemiştir.Bu bakımdan Ramazan genelgesi kamusal alanda da inancını yaşayabilme özgürlüğünün bir tezahürüdür. Ne bir zorunluluk vardır ne de bir ayrımcılık. İsteyen Ramazan'ın manevi atmosferini yaşar, istemeyen mesafesini korur. Devletin görevi de bu çoğulcu zemini adaletle muhafaza etmektir. Milletimizin inanç değerleriyle kavga eden, onları kamusal alandan silmeye çalışan zihniyetin artık toplumsal karşılığı kalmamıştır. Aziz milletimiz, kendi değerleriyle barışık bir yönetim anlayışını güçlü biçimde desteklemektedir ve bu kazanımlardan geri adım atılmasına da müsaade etmeyecektir.Bu vesileyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeten, gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, kurumlarımıza ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyor; atılan bu adımların, inancını yaşamak isteyen her bir vatandaşımız için daha özgür bir Türkiye idealini güçlendireceğine inanıyoruz.'

ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE