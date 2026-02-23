Hadise'nin videoda kullandığı; 'Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine... Bağışınla çocuklara umut ol' ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Hadise'nin UNICEF adına yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Sudan, Gazze gibi ülkelerle birlikte yardıma muhtaç ülkeler arasında anması çeşitli tepkilere neden olurken, şarkıcının bu paylaşımına bir tepki de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'dan geldi.

Hadise'nin sözlerinin ardından Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Aydın, ünlü şarkıcının paylaştığı videoda Türkiye'nin, Sudan, Gazze gibi ülkelerle birlikte yardıma muhtaç ülkeler arasında anılmasına sert tepki gösterdi

Aydın açıklamasında şunları söyledi;

'Yalan yanlış bilgilerle kara propaganda yapacağına, bu toprakların bir evladı olarak ülkemizin geldiği aşamayla gurur duysalar ya! '

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE