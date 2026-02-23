Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak öngörülürken; Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği bildirildi.

Buzlanma ve Don Uyarısı

İç ve doğu bölgelerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunduğu belirtildi. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak kar erimelerinin risk oluşturabileceği, dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Sibirya Soğukları Salı Günü Başlıyor

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Rusya üzerinde etkili olan Sibirya Yüksek Basıncı'nın taşıdığı soğuk havanın kuzey bölgelerde hissedileceğini belirtti. Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışların İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini aktaran Tek, çarşamba günü Marmara genelinde ve Batı Karadeniz'de yağış görüleceğini ifade etti.

Çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna işaret eden Tek, Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

Sıcaklıkların 12-13 derecenin üzerine çıkmasının beklenmediği, 4 Mart sonrasında ise kademeli bir artış öngörüldüğü aktarıldı. Ege'nin güney kesimlerinde yağışların sınırlı kalacağı, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yer yer kar yağışının görülebileceği belirtildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE