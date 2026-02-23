Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Altyapı çalışmaları ve yağışlar nedeniyle tahrip olan yollarda yenileme işlemleri aralıksız sürdürülürken, asfalt ve yama ekipleri altyapısı tamamlanan bölgelerde serim çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle Mahalle Çalışma

Çalışmalar kapsamında Yenimahalle ve Sümerevler mahallelerinde finişer aracıyla sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Mimar Sinan, 1. Çevre Yolu, Bahçelievler, Kapcami, Mara ve Yeşilyurt mahallelerinde ise yama ekipleri bozulan yolları onarmak için sahada görev yaptı.

Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanmaması adına öncelikli güzergâhlarda yoğun mesai harcadığı bildirildi.

'Tüm Mahallelerde Planlı Çalışma Takvimimizi Uygulamaya Devam Ediyoruz'

Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yol konforunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Tutdere, 'Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte ekiplerimizi şehrimizin dört bir yanına sevk ettik. Özellikle altyapı faaliyetleri sonrası bozulan yollarımızı hızla yenileyerek hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasını sağlamak için Adıyaman'ın tüm mahallelerinde planlı çalışma takvimimizi uygulamaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE