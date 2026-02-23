Adıyaman Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen haftalık olağan toplantı kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları ile bir araya gelinerek Ramazan ayına yönelik çalışmalar ve sahada devam eden altyapı ile üstyapı faaliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, Ramazan ayı süresince yürütülecek sosyal ve kültürel etkinliklerin planlamaları, halkın ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler ve belediyenin ilgili birimlerinin sorumluluk alanları masaya yatırıldı. Başkanlık makamından yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflendiği belirtildi.

Altyapı çalışmaları bölümünde, ilçede ve mahallelerde sürdürülen yol yapım, su ve kanalizasyon altyapısı, elektrik ve aydınlatma sistemleri gibi hizmetler ele alınarak, mevcut çalışmaların takibi ve ihtiyaç duyulan ek çalışmaların planlanması gerçekleştirildi. Üstyapı faaliyetleri çerçevesinde ise park, yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm projeleri ve sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Kaynak : PERRE