Adıyaman Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi'nin yatırım ve projelerine ilişkin haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi'nin il genelinde özellikle kırsal kesimde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, devam eden projeler ile yatırımların mevcut durumu değerlendirildirilirken, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirilirken, önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar üzerinde de duruldu.

Toplantıda ayrıca, kırsal kesime yönelik hizmetlerin ihtiyaç odaklı ve vatandaş öncelikli bir anlayışla sürdürüldüğü belirtilirken, İl Özel İdaresi'nin il genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE