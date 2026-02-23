Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyünde mobil iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik baz istasyonu kuruldu.

Türk Telekom tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, Kırmacık köyü ile birlikte Altıntepe, Yeşilbağ ve Bakacak mezraları ve çevredeki diğer yerleşim birimlerinin de kapsama alanına alındığı bildirildi. Kurulan baz istasyonunun devreye girmesiyle birlikte bölgede kesintisiz ve daha sağlıklı mobil iletişim hizmetinin sağlanacağı ifade edildi.

Şirketin 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, coğrafi konumu nedeniyle bugüne kadar telefon görüşmelerinin neredeyse hiç yapılamadığı Kırmacık köyünde önemli bir iletişim altyapı eksikliğinin giderildiği kaydedildi. Yetkililer, baz istasyonunun faaliyete başlamasıyla birlikte hem sesli iletişim hem de internet erişiminde yaşanan sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kırmacık Köyü Muhtarı Bahri Açıkalın, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıkalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Köy halkımızın hayatını kolaylaştırıcı ve konforu arttırıcı çalışmalarımıza devan ediyoruz. Köyümüzde mobil iletişimde hizmet verilememenin sıkıntısını yaşıyorduk. Yaptığımız başvuru neticesinde köyümüzde kesintisiz internet ve iletişim sağlayacak baz istasyonu Türk Telekom tarafından yapıldı. Şuanda faaliyete girdi. Bundan sonra yaşanan iletişim şebeke kayıplarını ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir iletişim, internet altyapısını geliştirecek baz istasyonu çalışması tamamlanarak devreye alındı. Oldukça mutluyuz. Başta bu çalışmalarda bizlere yardımlarını esirgemeyen Suphi Bilgin olmak üzere Türk Telekom Adıyaman İl Müdürlüğü yönetim ve teknik personeline teşekkür ediyoruz.'

Bölgede uzun süredir devam eden iletişim sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımın, kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması ve kamu hizmetlerine erişimini artırması bekleniyor. Kurulan baz istasyonunun, çevre köy ve mezralarda da kapsama alanını genişleterek hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

