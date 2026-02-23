Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı programı çerçevesinde Adıyaman'da desteklenecek yatırım alanları netleşti. Programla, Adıyaman'ın üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli sektörlerde büyümenin hızlandırılması ve ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman'da Desteklenecek Yatırım Konuları

Program kapsamında Adıyaman'da desteklenecek başlıklar şöyle:

Asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı

Bademin işlenmesi ve katma değeri yüksek badem mamulü ürünler imalatı (badem yağı ve kozmetik ürünler, badem unu ve glütensiz ürünler, badem sütü ve vegan ürünler, badem ezmesi/şekeri/granola/bar vb.)

Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi yatırımı

Su ürünleri üretimi ve/veya katma değerli ürün işleme tesisi (balık yetiştiriciliği, fileto, tütsülenmiş, konserve ve panelenmiş balık ürünleri vb.)

Belirlenen yatırım alanlarıyla Adıyaman'da hayvancılık ve tarımsal üretimin entegre yapılarla katma değerli modele dönüştürülmesi, tarımsal ürünlerin işlenerek gıda ve kozmetik ekseninde çeşitlendirilmesi ile turizm ve su ürünleri yatırımlarıyla ilin sektörel derinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Başvuru Takvimi ve Süreç

Başvurular 2 Mart 2026 tarihinden itibaren yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra sistem başvuruya kapatılacak.

Başvuru dosyasında Ek-2'de belirtilen fizibilite raporu içeriğinin eksiksiz hazırlanması gerekiyor. Raporda; şirketin mevcut durumu, organizasyon yapısı, proje tanımı ve kapsamı, ihtiyaç ve pazar analizi, yatırım tutarı ve finansman planı, üretim ve satış programı, risk ve GZFT analizi ile yatırımın yerel kalkınma, çevre ve sosyal etkilerine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.

Çağrıya uygun olmayan, süresi içinde revize edilmeyen ya da gerekli belgeleri sisteme yüklenmeyen başvurular reddedilecek. Tüm bildirimler elektronik portal üzerinden yapılacak.

Ek-3 Kapsamında Yüklenecek Belgeler

Başvurusu kabul edilen yatırımcıların başvuru işlemlerini tamamlayabilmesi için Ek-3 kapsamında şu belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor:

Temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi: Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir imza sirküleri. Gerçek kişi işletmelerde imza beyannamesi yeterli olacak.

Kapasite raporu: Komple yeni yatırım dışında kalan tevsi yatırımlarında mevcut kapasite durumunu gösterir belge.

Vergi levhası: İşletmeye ait güncel vergi levhası.

Diğer bilgi ve belgeler: Bakanlık veya ilgili ajans tarafından talep edilebilecek ek evraklar.

Varsa ayrıca;

Yatırım yeri mülkiyet durumunu gösterir belge (tapu, kira sözleşmesi, noter satış sözleşmesi, OSB yer tahsis yazısı vb.),

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) durum belgesi de sisteme yüklenecek.

Programın, özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Adıyaman'da üretim altyapısını güçlendirmesi, istihdamı artırması ve katma değerli yatırımları teşvik etmesi bekleniyor.

