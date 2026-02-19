Marketlerde 39 üründen 32’sinde fiyat artışı görüldü; limon yüzde 197,4, kabak yüzde 149,2, fındık yüzde 117,1 arttı, kuru soğan yüzde 41,9 düştü. Üreticide ise limon yüzde 212,7 ile en çok artarken, kuru soğan yüzde 68,5 düştü. Bayraktar, Ramazan’ın sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, doğal afetlerin sona ermesini temenni etti.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayı öncesinde temel tüketim ürünlerindeki fiyat değişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Birlik olarak Ramazan öncesi fırsatçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

'Ramazan ayı öncesinde temel tüketim ürünlerine yönelik fiyat hareketleri Birliğimiz tarafından incelendi. Yapılan çalışmada, geçen yılın Ramazan dönemi ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlar karşılaştırıldı; ayrıca son 15 günlük süreçte üretici ve market fiyatlarında yaşanan değişimler ürün bazında değerlendirildi. Çalışma kapsamında üretici ve market fiyat farkları ile aynı marka ürünlerin farklı marketlerdeki fiyat değişimleri de ele alındı' dedi.

Market Fiyatları: Geçen Yıla Göre Artış ve Azalışlar

Bayraktar, geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatları değerlendirerek, market fiyatlarındaki değişimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Marketlerde 39 ürünün 32'sinde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat düşüşü görüldü.

En yüksek fiyat artışı yüzde 197,4 ile limonda gerçekleşti. Limondaki artışı yüzde 149,2 ile kabak, yüzde 117,1 ile fındık ve yüzde 108,8 ile elma izledi.

En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,9 ile kuru soğanda oldu. Bunu yüzde 31,9 ile kuru fasulye, yüzde 26,4 ile nohut ve yüzde 18,3 ile beyaz lahana takip etti.

Bayraktar, 'Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesine göre tüketicilerimiz marketten limonu 3 kat, kabağı 2,5 kat, fındığı 2,2 kat ve elmayı 2,1 kat fazlaya alarak tüketmek zorunda kalacaklar' ifadelerini kullandı.

Üretici Fiyatlarındaki Değişim

Üretici fiyatlarına ilişkin değerlendirmede Bayraktar, geçen yıla göre üreticide 31 ürünün 21'inde fiyat artışı, 9'unda düşüş ve 1 üründe fiyat değişimi olmadığını belirtti.

Üreticide en yüksek fiyat artışı yüzde 212,7 ile limonda gerçekleşti. Limondaki artışı yüzde 160 ile antepfıstığı, yüzde 133,3 ile kuru kayısı ve yüzde 100 ile kırmızı mercimek izledi.

En yüksek fiyat düşüşü yüzde 68,5 ile kuru soğanda görüldü. Bunu yüzde 44 ile beyaz lahana, yüzde 29,8 ile sivri biber ve yüzde 23 ile patates takip etti.

28 Ocak-12 Şubat 2026 Dönemi Fiyat Hareketleri

Market Fiyatları

Bayraktar, son 15 günlük süreçte marketlerde 41 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 14'ünde ise fiyat düşüşü görüldüğünü açıkladı:

En fazla fiyat artışı yüzde 42,9 ile pırasa oldu. Pırasayı yüzde 32,1 ile marul, yüzde 27,4 ile kabak ve yüzde 25,6 ile sivri biber takip etti.

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 9,6 ile yeşil mercimek oldu. Bunu yüzde 9 ile antepfıstığı, yüzde 8,3 ile nohut, yüzde 7,8 ile kuru soğan ve yüzde 6,5 ile havuç izledi.

Üretici Fiyatları

Üretici fiyatlarında ise 33 ürünün 21'inde artış, 4'ünde düşüş ve 8'inde değişim gözlendi:

En fazla fiyat artışı yüzde 47,3 ile maydanozda kaydedildi. Maydanozdaki artışı yüzde 36,1 ile marul, yüzde 28,8 ile mandalina, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,9 ile pırasa izledi.

En fazla fiyat düşüşü yüzde 17 ile karnabahar oldu. Karnabahar fiyatını yüzde 12,7 ile kuru soğan ve fındık, yüzde 9,4 ile patates takip etti.

Üretici Fiyat Değişimlerinin Nedenleri

Bayraktar, fiyat değişimlerinin sebeplerini şu şekilde açıkladı:

'Kuru soğanda rekoltenin yüksek olması ve sıcaklıkların artması sonucu depolarda bozulmalar başladı. Üreticiler, ürün kaybını önlemek için kuru soğanı düşük fiyatlarla piyasaya sundu.

Patates piyasasında durgunluk ve alıcı talebinin zayıf olması fiyatları olumsuz etkiliyor.

Talebin azalması karnabahar fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle fındık rekoltesi düştü; buna rağmen fiyatlar manipülatif hareketlerle düşürüldü' dedi.

Aynı Marka Ürünlerin Farklı Marketlerdeki Fiyatları

Bayraktar, aynı marka ürünlerin marketler arasındaki fiyat farklılıklarını da vurguladı:

Ayçiçek yağında yüzde 68,3, nohutta yaklaşık yüzde 41, tavukta yüzde 26,3, sütte yüzde 22,5 ve yoğurtta yüzde 19,9 oranında fiyat değişimi görüldü.

Örnek olarak, 1 litre X marka ayçiçek yağı 109,90 TL ile 179,95 TL arasında, 1 kilogram X marka nohut 109,90 TL ile 154,95 TL arasında, 1 kilogram X marka bütün tavuk 95 TL ile 119,95 TL arasında değişiyor.

Bayraktar, 'Son yıllarda üretim maliyetleri ve doğal afetler nedeniyle üreticiler yeterli geliri elde edemiyor. Buna rağmen ürünlerin marketlerde farklı yüksek fiyatlarla satılması kabul edilebilir değildir' ifadelerini kullandı.

Tüketicilere Uyarılar

Bayraktar, tüketicilere Ramazan alışverişlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerden kaçınılmalı, güvenilen yerlerden alışveriş yapılmalı ve şüpheli ürünler ihbar edilmelidir. Taklit ve tağşişin önlenmesi için tüm illerde denetimlerin sık yapılması sağlanmalıdır.

Bayraktar, açıklamasını Ramazan ayının İslam alemi ve Türkiye için sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileyerek tamamladı ve yaşanan doğal afetlerin bir an önce sona ermesini temenni etti.

