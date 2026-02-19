Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen operasyonların 81 ilde kararlılıkla süreceğini belirtti.

'Operasyonlar 81 İlde Kararlılıkla Sürecek'

Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini vurgulayan Gürlek, 'Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla sürecek' ifadelerini kullandı.

'Yasa Dışı Bahis Sistemini Çözdük'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle sonuna kadar mücadele ettiğini ifade eden Gürlek, 'Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bahis şirketleri sürekli olarak yöntem değiştiriyor, ancak bu konuda kararlıyız' ifadelerine yer verdi.

12. Yargı Paketi'ne Eklenecek Düzenlemeler

Gürlek, suça sürüklenen çocuk kavramına ilişkin 12. Yargı Paketi'ne ekleme yapılacağını belirterek, 'Suça sürüklenen çocuk ile ilgili 12. Yargı Paketi'ne bir ekleme çalışması yapacağız. Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile istişare halinde yürüteceğiz. Hedefimiz yaza kadar bunu Meclisimize getirmek' dedi. Gürlek, Avrupa'daki uygulamalara atıfla, suça sürüklenen çocuk tanımında yaş sınırlarını da değiştirmeyi planladıklarını söyledi.

'Sokak Çetelerine Göz Açtırmayacağız'

Suç örgütleri ve sokak çetelerinin kanunu boşluklardan istismar ettiğini vurgulayan Gürlek, '11'inci Yargı Paketi'nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldı. 12'nci Yargı Paketi hazırlıkları ise devam ediyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız' ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Düzenlemeleri: BTK ve Kimlik Doğrulama

Sosyal medya alanında yürütülen yasa çalışmalarına da değinen Gürlek, 'Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girecek. Doğrulanmayan hesaplara bir süre tanınacak ve bu süre içinde doğrulamalar yapılabilecek. Sosyal medyada yorum yapacak veya içerik paylaşacak kişilerin kimliği belli olacak, sahte veya yurt dışı kaynaklı hesaplarla işlem yapılamayacak' dedi. Gürlek, cezai sorumluluk vurgusu yaparak, kimliği belli olan kişilerin sosyal medyada hedef göstermesi durumunda sorumluluklarının başlayacağını kaydetti.

FETÖ ile Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Terörle mücadeleye ilişkin de konuşan Gürlek, 'FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda herhangi bir gevşeme söz konusu olamaz' ifadelerini kullandı.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE