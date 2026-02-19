Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajında, paylaşmanın, sabrın ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müdür Tosun mesajında, 'Paylaşmanın güzelliğini, sabrın erdemini ve kardeşliğin gücünü bizlere yeniden hatırlatan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; başta eğitim camiamız olmak üzere tüm İslam âlemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE