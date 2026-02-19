T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, istihdam ve işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre gerilediğini belirterek, istihdam ve işgücüne katılımda artış yaşandığını bildirdi.

'İstihdam Kapasitemizi Artırıyoruz'

Bakan Işıkhan açıklamasında, ekonomi yönetimiyle koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin istihdam kapasitesini artırıyor, çalışma hayatımızı ve işgücümüzü güçlendirecek adımlarımızı ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde atıyoruz.'

İşsizlik 58 Bin Kişi Azaldı

2025 yılının son çeyreğine ilişkin verileri paylaşan Işıkhan, 'İşsiz sayısı, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldı. 0,2 puan gerileyen işsizlik oranı, %8,2 seviyesinde gerçekleşerek 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

İstihdam 136 Bin Kişi Arttı

Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında yürütülen program ve projelerin istihdam verilerine olumlu yansıdığını ifade eden Işıkhan, son çeyrekte istihdamda artış kaydedildiğini belirtti.

'Son dönemde, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve projelerimizin olumlu yansımasını istihdam tarafında da görmeye devam ediyoruz. Son çeyrekte istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 686 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, 0,1 puan artışla %49,1 seviyesine yükseldi. İşgücümüzde de 78 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 599 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz.'

'Genç İşsizlikte 2005'ten Bu Yana En Düşük Seviye'

Gençlerin işgücü piyasasına erişimini artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü aktaran Işıkhan, genç işsizlik oranında önemli bir gerileme yaşandığını kaydetti.

'Gençlerimizin işgücü piyasasına erişimlerini artıracak politikalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek %14,9 olarak gerçekleşti. Yeni uygulamaya koyduğumuz GÜÇ Projesi ile daha da iyi seviyelere geleceğiz.'

Erkek ve Kadın İşsizlik Oranlarında Gerileme

Bakan Işıkhan, erkek ve kadın işsizlik oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

'Erkeklerde %6,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kadınlarda ise uyguladığımız İş Pozitif gibi programların sayesinde %11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.'

'İşgücüne Katılımı Desteklemeye Devam Edeceğiz'

Açıklamasının sonunda temel hedeflerini vurgulayan Işıkhan: 'Temel hedefimiz; çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın işgücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir' ifadelerine yer vererek tamamladı.

