Adıyaman'da akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve yeni yılda devreye giren ÖTV düzenlemeleri nedeniyle artış göstermeye devam ediyor. 2026'nın başında motorine yapılan 93 kuruşluk indirim sonrası, gelen üç ayrı zam ile fiyatlar hızlı bir yükseliş kaydetti. Büyükşehirlerde dizelin litre fiyatı 57-58 TL seviyelerine ulaşırken, Adıyaman'da 4 Şubat itibarıyla motorin litre fiyatına 0,20 TL ek zam yapıldı.

Adıyaman'daki güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 59,19 TL

Motorin: 60,14 TL

LPG: 30,74 TL

Kaynak : PERRE