Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülüyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; başta gıda ve temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere tüketimi artan ürün grupları ile hızlı tüketim ürünleri incelendi. Denetimlerde fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum ve gerekçesiz fiyat artışları kontrol edildi. Tüketiciyi mağdur edebilecek uygulamalarla ilgili incelemelerde bulunuldu.

Yapılan denetimler kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı fiiller tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü'nce, Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirmeye yönelik haksız ve spekülatif uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği, denetimlerin Ramazan ayı süresince de devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE