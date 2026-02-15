Adıyaman MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, 2025 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşan Adıyaman’ın sevilen sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan) için vefat yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Gümüş, Kahtalı Mıçe’nin yalnızca güçlü ve kendine has sesiyle değil; Adıyaman’ın kültürel değerlerini, geleneklerini ve halk müziği mirasını geniş kitlelere taşıyan önemli bir sanatçı olduğunu vurguladı. Sanat hayatı boyunca memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Kahtalı Mıçe’nin, eserleriyle hemşerilerinin gönlünde müstesna bir yer edindiğini belirtti.

Mesajında duygu dolu ifadelere yer veren Gümüş, “Adıyamanımızın kıymetli sesi Mustafa Ağabeyimizi vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Türk halk müziğine kattığı değer ve şehrimizin tanıtımına sunduğu katkılar asla unutulmayacaktır. Mekânı cennet, makamı pür nur olsun inşallah” dedi.

Kahtalı Mıçe’nin eserleri ve hatırasının, Adıyaman’ın kültürel hafızasında yaşamaya devam edeceğini ifade eden Gümüş, merhum sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.