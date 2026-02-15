Adıyaman 1. Amatör Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Adıyaman Belediyespor, ligin 13. haftasında Uğurspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Adıyaman Belediyespor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Attığı üç golle hat-trick yapan İrfan Yavuz maçın yıldızı olurken, Tugay Komşu da kaydettiği golle galibiyete katkı sundu.

Bu sonuçla Adıyaman Belediyespor puan cetvelindeki liderliğini pekiştirdi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, takımın performansına ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Adıyaman Belediyespor'umuzun sahada sergilediği mücadele, disiplin ve kararlılık bizleri gururlandırdı. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda inançla ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

