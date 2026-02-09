Adıyaman Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, Besni Gülşah Boy Gençlik Merkezi ile Besni Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ücretsiz özel yetenek kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

Gençler Yeteneklerini Geliştiriyor

Besni İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslara lisans ve önlisans mezunu çok sayıda genç katılım sağlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde gençler, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı buluyor.

Sınavlara Hazırlık İmkânı

Kurslar kapsamında katılımcılar, özel yetenek sınavlarına yönelik hazırlık sürecinden geçirilerek kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatı elde ediyor.

Çalışmalar Sürecek

Kusrların gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

