Adıyamanlı sporcular, İzmir'de düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde derece elde etti.

Şampiyonada; Salih Orhan, Fighting U-35 69 kiloda Türkiye ikincisi, Ju Jitsu U-35 69 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. İsmail Agah Atayev, Fighting U-18 62 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Barış Bozan, Fighting U-21 62 kiloda Türkiye üçüncüsü olurken, Ju Jitsu Gi U-21 69 kiloda da Türkiye üçüncüsü oldu. Emirhan Cucum ise Fighting U-21 69 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar U17, Gençler ve Büyükler Kılıç Türkiye Kupası'nda mücadele eden Adıyamanlı sporcu Zehra Kerem ise Gençler Kadın Kılıç kategorisinde Türkiye Kupası Şampiyonu oldu.

Sporcularlarla bir araya gelen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, deprem sonrası süreçte çalışmalarını sürdüren sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti.

Kaynak : PERRE