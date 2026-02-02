Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri dosyalarında önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan iki transferin, Al Ittihad ile yürütülen görüşmeler doğrultusunda şekillendiği öğrenildi.

EN-NESYRI AL ITTIHAD TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Al Ittihad'ın Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi ilgi göstermesinin ardından süreç hız kazandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Faslı futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisinin teklifine olumlu yanıt verdi. Transferin resmiyet kazanması için Suudi Pro Lig onayının beklendiği ifade edildi.

KANTÉ TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI

En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transfer sürecinde gelinen aşamanın, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté transferini doğrudan etkilediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Kanté'nin takımdan ayrılmasına izin verilmesi halinde En-Nesyri transferine onay vereceğini Al Ittihad'a bildirdiği kaydedildi.

BONSERVİS VE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, Al Ittihad'ın Kanté için talep ettiği 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, 34 yaşındaki Fransız futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda da mutabakata vardığı ifade edildi.

KADRO DURUMU VE İDDİALAR

Al Ittihad Kulübü, Kanté'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, deneyimli orta saha oyuncusunun transfer süreci nedeniyle riske edilmediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

SEZON PERFORMANSI

N'Golo Kanté, bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FRED DETAYI

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Al Ittihad'a Fred'i önerdiği de gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi ekibiyle anlaşması halinde transfere onay vermeye hazır olduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE