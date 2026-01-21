Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - SNX Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ev sahipliğinde Rize'de gerçekleştiriliyor. PERRE Haber Ajansı'nda görev yapanlar arasında yer alan doğa fotoğrafçısı ve gazeteci Behçet Atabek, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesinde Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda bulunarak, yayladan bilgiler aktardı.

31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyonda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 12 ülkeden 30 elit sporcu, erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Yaklaşık 1800-2000 metre rakıma sahip Handüzü Yaylası, uzun süreli kar örtüsü ve doğal yapısıyla şampiyonaya ev sahipliği yaparken, organizasyon kış sporları ve ekstrem sporlar tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ilk ayağını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda gerçekleştiriyoruz' dedi.

Akülke, organizasyonun önemine dikkat çekerek, 'Yaklaşık 1800-2000 rakımda, mavinin beyazla buluştuğu eşsiz bir doğa harikasında 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılım hakkında bilgi veren Akülke, 'Toplamda 30 elit sporcu yarışıyor. Bunların 20'si erkek, 10'u kadın sporculardan oluşuyor ve yaklaşık 12 ülkeden katılım sağlanıyor' diye konuştu.

Snowcross branşının yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Akülke, 'Kış sporları ve ekstrem sporlar arasında hızla yükselen ve parlayan bir branştan söz ediyoruz' dedi.

Organizasyonu yerinde takip eden isimler arasında bulunan doğa fotoğrafçısı ve gazeteci Behçet Atabek de, 'Umut' isimli karavanıyla Adıyaman'dan Rize'ye gerçekleştirdiği yolculuk sırasında Handüzü Yaylası'nda bulundu. Atabek, organizasyona ve bölgenin kış manzarasına ilişkin görüntüleri aktardı.

Akülke, şampiyonanın Rize spor turizmine katkı sağlayacağını belirterek, 'Rize'de kar örtüsü Türkiye'de en uzun süre kalan bölgelerden biri. Bazı yıllar 160 hatta 180 gün kar yerde kalıyor. Bu da Handüzü'nü spor turizmi açısından ayrıcalıklı bir konuma taşıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE