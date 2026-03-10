Vekil Hüseyin Özhan, 'Amatör spor kulüplerimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli kurumlarımızdır' dedi.

Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni'de amatör liglerde mücadele eden spor kulüplerine maddi destek sağlayarak spor camiasının takdirini topladı. Göreve geldiği günden bu yana Besni'deki yatırımları ve ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ettiği belirtilen Milletvekili Özhan, amatör spor kulüplerine verilen desteğin gençlerin spora yönelmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Amatör Kulüplere Destek

Besni'de amatör liglerde mücadele eden spor kulüplerine destek veren Milletvekili Özhan, sporun gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

'Spor, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir' diyen Özhan, 'Amatör spor kulüplerimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onlara disiplin, takım ruhu ve hedef belirleme bilinci kazandıran en önemli kurumlarımızdır' ifadelerini kullandı.

Besni'de kısıtlı imkânlarla önemli çalışmalar yapan kulüpler bulunduğunu kaydeden Özhan, 'Onların yanında olmak ve destek vermek hepimizin görevidir' dedi.

'Gençliğe Yapılan Yatırım Geleceğe Yapılan Yatırımdır'

Amatör spor kulüplerine verilen desteklerin aslında gençliğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Özhan, spor sayesinde gençlerin disiplinli bir yaşam tarzı kazandığını ve takım ruhunu öğrendiğini ifade etti.

Spor Camiasından Teşekkür

Besni'de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri de yaptıkları ortak açıklamada Milletvekili Hüseyin Özhan'a teşekkür etti.

Kulüpler tarafından yapılan açıklamada, 'Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Özhan, seçildiği günden bu yana Besni'nin her sorunuyla yakından ilgileniyor. Spor kulüplerimizin sorunlarını dinleyerek çözüm için önemli adımlar attı. Sağladığı maddi destekten dolayı kendisine tüm spor camiamız adına teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK