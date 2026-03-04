Fenerbahçe'de sakatlık sürecini sürdüren Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, ağrıları bulunan İspanyol futbolcuyu Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmedi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin kararı doğrultusunda Asensio'nun riske edilmediği, bu nedenle deplasmandaki maçta dinlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

Deneyimli oyuncunun, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE