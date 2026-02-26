Şampiyonlar lş,ginde oynanan son maçla birlikte 100. maçına çıkan Arda Güler'in bonusları tekrar devreye girdi ve 21 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin kasasına doldurmaya devam etti. Arda Güler, Benfica maçında Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli artı 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e sattığı Arda Güler, şu ana kadar bonuslardan sarı-lacivertlilere 8 milyon Euro kazandırdı. Yıldız futbolcu, 25 maç sonra 2 milyon euroluk son bonusu aktif edecek ve 10 milyon euroluk bonus maddesinin tamamını sarı-lacivertlilere kazandırmış olacak.

Kaynak : PERRE